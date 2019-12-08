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Фаната уволили с работы за расизм в адрес игроков «Манчестер Юнайтед»

Фаната уволили с работы за расизм в адрес игроков «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полиция арестовала болельщика «Манчестер Сити», который показывал расистские жесты в адрес полузащитников «Манчестер Юнайтед» Фреда Родригеса и Джесси Лингарда, сообщает The Sun.

По данным источника, фанат оказался работником одной из строительных компаний. Руководство компании, узнав о произошедшем, уволило его.

В одном из эпизодов матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) фанат показывал обезьяньи жесты и издавал звуки в адрес Фреда и Лингарда.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (24) — на 5-м месте.

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