Фаната уволили с работы за расизм в адрес игроков «Манчестер Юнайтед»
Полиция арестовала болельщика «Манчестер Сити», который показывал расистские жесты в адрес полузащитников «Манчестер Юнайтед» Фреда Родригеса и Джесси Лингарда, сообщает The Sun.
По данным источника, фанат оказался работником одной из строительных компаний. Руководство компании, узнав о произошедшем, уволило его.
В одном из эпизодов матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) фанат показывал обезьяньи жесты и издавал звуки в адрес Фреда и Лингарда.
«Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (24) — на 5-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Расписание матчей чемпионата Англии по футболу сезона-2019/2020
Фред — о расистских оскорблениях: к сожалению, мы живём в отсталом обществе
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