Байрамян: игроки «Ростова» вышли биться друг за друга в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу команды в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).
«Последний матч года. Мы целый месяц не выигрывали, хотя были встречи, когда заслуживали победы. Сегодня вышли на поле биться друг за друга, умирать, и удача была на нашей стороне. Мне кажется, будь мы похладнокровнее, могли ещё несколько мячей забить. Но всё равно крупно победили. Всех поздравляю. Все заслужили.
Сегодня получалось без Ерёменко, а в предыдущих матчах нет. Каждый игрок для нас важен. Все знают, насколько силён Рома. Конечно, его не хватало, но слава богу, что сегодня выиграли и идём в отпуск с хорошим настроением.
Раз мы в группе лидеров по итогам первой части сезона, значит, всё хорошо. Конечно, могло быть и лучше, но мы прошли этот отрезок достойно», — сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 8 декабря 2019
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