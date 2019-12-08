Тедеско — журналистам: надеюсь, встретимся в 2020 году. Если буду в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к журналистам после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).



«Я думаю, что это ваша работа – давать оценку моей деятельности. Вы знаете лучше меня, что представлял собой «Спартак» до моего прихода, и видите, что представляет сейчас. Всё, что вы напишете о моей деятельности, я приму. 8 очков в 7 матчах – это, безусловно, немного. Может, где-то мы заслуживали большего, можно было выигрывать у «Урала» или «Рубина», тогда очков было бы больше. Повторю, я здесь работаю семь недель. Из них полноценных рабочих – четыре недели, поскольку в дело вмешивались международные паузы.



Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счёт. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, но это моё мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы – вместе, у ребят должны гореть глаза. Если вы считаете, что поражение моя вина, то можете так и написать, я соглашусь с этим. У нас очень молодая команда, много молодых ребят, те же Крал и Умяров. Нужно работать и развиваться.



В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещё в команде», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.