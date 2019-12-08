Рибалта: спортивный директор «Ювентуса» спрашивал меня об Алексее Миранчуке

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в туринский «Ювентус».



«На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию. Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков, но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована.



Мы много общаемся с Фабио Паратичи (спортивный директор «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата»). Совсем недавно, когда «Юве» играл в Москве, мы с ним встречались. Говорили обо всём, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке», — приводятся слова Рибалты на сайте «Матч ТВ».

А нужен ли Миранчук «Ювентусу»? Горькую правду надо принять Переезд в Турин – лишь красивая сказка. Но шанс в Италии у Алексея всё-таки есть.