Рибалта: спортивный директор «Ювентуса» спрашивал меня об Алексее Миранчуке
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в туринский «Ювентус».
«На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию. Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков, но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована.
Мы много общаемся с Фабио Паратичи (спортивный директор «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата»). Совсем недавно, когда «Юве» играл в Москве, мы с ним встречались. Говорили обо всём, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке», — приводятся слова Рибалты на сайте «Матч ТВ».
А нужен ли Миранчук «Ювентусу»? Горькую правду надо принять
Переезд в Турин – лишь красивая сказка. Но шанс в Италии у Алексея всё-таки есть.
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