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«Севилья» не сумела одолеть «Осасуну» в Примере, играя полчаса в большинстве

«Севилья» не сумела одолеть «Осасуну» в Примере, играя полчаса в большинстве
Футбол / Испания 0

В 16-м туре испанской Примеры «Осасуна» принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершился со счётом 1:1.

Уже на 11-й минуте встречи гости вышли вперёд – отличился нападающий Мунир Эль-Хаддади. Перед свистком на перерыв, на 2-й компенсированной к первому тайму минуте, хозяева восстановили равенство усилиями форварда Луиса Авилы. В начале второй половины матча, на 61-й минуте, «Осасуна» осталась вдесятером, после того как защитник Ойер Санхурхо получил две жёлтые карточки в течение 12 минут. «Севилья» численным преимуществом воспользоваться не смогла.

«Осасуна», набрав 23 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (31) располагается на третьей строчке.

Испания - Примера. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Эль-Хаддади – 11'   1:1 Авила – 45+2'
Удаления: Санхурхо – 61' / нет
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