«Севилья» не сумела одолеть «Осасуну» в Примере, играя полчаса в большинстве

В 16-м туре испанской Примеры «Осасуна» принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершился со счётом 1:1.



Уже на 11-й минуте встречи гости вышли вперёд – отличился нападающий Мунир Эль-Хаддади. Перед свистком на перерыв, на 2-й компенсированной к первому тайму минуте, хозяева восстановили равенство усилиями форварда Луиса Авилы. В начале второй половины матча, на 61-й минуте, «Осасуна» осталась вдесятером, после того как защитник Ойер Санхурхо получил две жёлтые карточки в течение 12 минут. «Севилья» численным преимуществом воспользоваться не смогла.



«Осасуна», набрав 23 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (31) располагается на третьей строчке.

