Капитан сборной Омана обогнал Буффона по количеству матчей в сборной
В Катаре завершился Кубок Персидского залива. Его победителем стала сборная Бахрейна, обыгравшая Саудовскую Аравию со счётом 1:0.
34-летний капитан сборной Омана Ахмед Мубарак к окончанию турнира провёл 179-ю игру за национальную команду. Это второй результат в истории футбола и первый — в Азии.
Мубарак по ходу турнира обошёл итальянца Джанлуиджи Буффона (176), мексиканца Клаудио Суареса (177) и Мохамеда Аль-Деайи из Саудовской Аравии (178).
Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану, на счету которого 184 матча с 1995 по 2012 год.
Мубарак не собирается завершать свою карьеру и, вероятно, ещё обновит рекорд по количеству игр за сборную.
Рекордсменом среди российских футболистов является Сергей Игнашевич — 127 игр.
Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»
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