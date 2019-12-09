Капитан сборной Омана обогнал Буффона по количеству матчей в сборной

В Катаре завершился Кубок Персидского залива. Его победителем стала сборная Бахрейна, обыгравшая Саудовскую Аравию со счётом 1:0.

34-летний капитан сборной Омана Ахмед Мубарак к окончанию турнира провёл 179-ю игру за национальную команду. Это второй результат в истории футбола и первый — в Азии.

Мубарак по ходу турнира обошёл итальянца Джанлуиджи Буффона (176), мексиканца Клаудио Суареса (177) и Мохамеда Аль-Деайи из Саудовской Аравии (178).

Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану, на счету которого 184 матча с 1995 по 2012 год.

Мубарак не собирается завершать свою карьеру и, вероятно, ещё обновит рекорд по количеству игр за сборную.

Рекордсменом среди российских футболистов является Сергей Игнашевич — 127 игр.