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Рибалта: повреждение Малкома – чистое невезение

Рибалта: повреждение Малкома – чистое невезение
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о травме бразильца Малкома, из-за которой он пропустил четыре месяца.

«У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником. Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь. Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение — чистое невезение.

Положительный момент тут один — даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице. Скоро он вернётся, а с ним вместе и Кокорин, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее», – приводятся слова Рибалты на сайте «Матч ТВ»

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл два матча в чемпионате России.

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