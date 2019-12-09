Янг: когда Сульшер пришёл в «МЮ», было ощущение, что вернулся Фергюсон

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг поделился воспоминаниями о приходе главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера в клуб.
«Когда Уле впервые пришёл в клуб, было ощущение, что сэр Алекс Фергюсон вернуся в команду. Возможно, люди видят в нём того самого «убийцу с лицом младенца», который всё время улыбается. Но когда он настроен серьёзно, то никаких улыбок, он даёт это понять. Сульшер заставил всех уважать его. Именно таким был и Фергюсон. Мы уважаем Уле, у него отличный тренерский штаб. Все в клубе хотят добиться успеха и снова завоёвывать самые главные трофеи», — приводит слова Янга talkSport.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого, лигочемпионского, места на пять очков. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с «Эвертоном». Встреча состоится 15 декабря на стадионе «Олд Траффорд».
- 9 декабря 2019
-
12:03
-
12:02
-
11:56
-
11:47
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
10:55
-
10:26
-
10:23
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:34
-
09:21
-
09:00
-
08:56
-
08:38
-
08:04
-
07:22
-
06:41
-
05:39
-
03:21
-
03:05
-
02:36
-
02:09
-
01:29
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:03