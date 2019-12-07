Игроки попросили руководство «Манчестер Юнайтед» не увольнять Сульшера

Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба не увольнять главного тренера — Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Times.

Согласно информации источника, перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» вице-президент «МЮ» Эд Вудворд провёл встречу с футболистами команды. Во время общения Вудворд поинтересовался мнением игроков о норвежском специалисте и его будущем. В ответ команда выразила полную поддержку наставнику и попросила его не увольнять.

Матч «красных дьяволов» с «Тоттенхэм Хотспур» завершился со счётом 2:1 в пользу манкунианцев. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место. В 15 матчах «красные дьяволы» одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.