Дзюба — лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал рейтинг лучших футболистов первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
Первое место занял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, после 19 туров лидирующий в списках лучших бомбардиров и ассистентов первенства (11 голов, 9 передач). Вторую и третью строчки делят форварды Эльдор Шомуродов («Ростов») и Александр Соболев («Крылья Советов»).
В десятку также попали Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко («Арсенал»), Максимилиан Филипп («Динамо»), Джордже Деспотович («Оренбург») и Алексей Ионов («Ростов»).
По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Зенит», в активе которого 45 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых – «Краснодар» – отстаёт на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34).
- 9 декабря 2019
-
12:03
-
12:02
-
11:56
-
11:47
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
10:55
-
10:26
-
10:23
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:34
-
09:21
-
09:00
-
08:56
-
08:38
-
08:04
-
07:22
-
06:41
-
05:39
-
03:21
-
03:05
-
02:36
-
02:09
-
01:29
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:03