Дзюба — лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал рейтинг лучших футболистов первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.



Первое место занял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, после 19 туров лидирующий в списках лучших бомбардиров и ассистентов первенства (11 голов, 9 передач). Вторую и третью строчки делят форварды Эльдор Шомуродов («Ростов») и Александр Соболев («Крылья Советов»).



В десятку также попали Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко («Арсенал»), Максимилиан Филипп («Динамо»), Джордже Деспотович («Оренбург») и Алексей Ионов («Ростов»).



По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Зенит», в активе которого 45 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых – «Краснодар» – отстаёт на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34).

«Зенит» не догнать. Такие отрывы у нас не отыгрываются Неутешительный турнирный расклад для «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива» и «Ростова».