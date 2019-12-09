Уткин сообщил, что Запашный связялся с ним после критики в свой адрес

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале сообщил, что руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный отреагировал на критику в свой адрес с его стороны.



«Мне тут пишет и шлёт голосовые сообщения Эдгард Запашный. «Здравствуйте. Мне сказали, что вы какую-то грязь про меня написали. А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось? Может, сначала надо разобраться в вопросе?» В таком духе. Я люблю свою профессию в том числе и за это. Ведь идиотизм безграничен.



Комментарий мой будет простым. Обсуждать нечего, в цирк с живодёрами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми – куда благотворнее сходить на футбол и объяснить ребёнку самому, не доверяя случаю, значение всех незнакомых слов в русском языке и правила их уместного употребления. Рано или поздно ведь всё равно узнает.



А если Эдгарду захочется «суда поединком», право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Думаю, желающие найдутся. Весь полученный доход пойдёт в фонд, оказывающий поддержку бездомным животным», — написал Уткин.

Уткин — о Запашном: тигр лучше владеет русским языком, чем некоторые живодёры