Сульшер призвал «Манчестер Юнайтед» побеждать не только большие команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер призвал своих подопечных не терять очки в матче против команд из нижней половины таблицы.

«Мы будем работать над настроем нашей команды. В матчах, которые мы проиграли, мы уступили совсем немного. Если оглянуться на результаты, я бы не стал так отрицательно настраиваться на это. Я не переживаю и не волнуюсь. Если бы парни сказали мне, что не могут настроиться на большие матчи, то это бы вызвало у меня вопросы. Тогда мне нужно будет позаботиться об этом.



Мы никогда не теряли очки с командами ниже уровня, так сказать, «не столь хороших команд». Премьер-лига — сложный чемпионат, и без правильного настроя вы не добьётесь нужных результатов. Я поработаю над настроем своих парней», — приводит слова Сульшера The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого, лигочемпионского, места на пять очков.