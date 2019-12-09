Егоров: назначение российских судей VAR на матч ЛЧ — это итог нашей работы

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал назначение Сергея Карасёва и его бригады на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 между «Боруссией» Д и «Славией».

«Это итог нашей работы. Мы движемся вперёд, наши ребята тренировались на играх внутреннего чемпионата», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Славия» состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завтра, 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.



40-летний Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года. В июне 2013-го вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе и вернулся в первую категорию.