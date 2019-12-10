Бенитес: нет никаких шансов, что вернусь в АПЛ в ближайшее время

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес отметил, что не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу в ближайшее время. Ранее сообщалось, что интерес к специалисту проявляют «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед».



«В будущем я бы хотел вернуться в английскую Премьер-лигу, потому что мне нравится этот турнир, но я могу с уверенностью сказать, что нет никаких шансов на то, что я вернусь в лигу в ближайшее время.



Мне нравится моя нынешняя работа. Мне доверяют, я чувствую поддержку. Очень много людей трудятся над этим большим проектом. Это другой чемпионат, другой уровень. У команды большие амбиции. Я хочу внести свой вклад в будущее клуба, это вызов для меня. Я многому учусь, это отличный опыт. Прямо сейчас я счастлив», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

«Арсенал» и «Вест Хэм» хотят пригласить Бенитеса. Его отступные — € 23,5 млн