Гончаренко: после появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в последних матчах с участием «армейцев» в Российской Премьер-Лиге.

«После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому. Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было», — сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в последних трёх турах на выезде ЦСКА встречался с «Зенитом» (1:1), «Сочи» (2:3) и «Краснодаром» (1:1).

ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 19 матчей.