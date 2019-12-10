Гончаренко: после появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в последних матчах с участием «армейцев» в Российской Премьер-Лиге.
«После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому. Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было», — сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, что в последних трёх турах на выезде ЦСКА встречался с «Зенитом» (1:1), «Сочи» (2:3) и «Краснодаром» (1:1).
ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 19 матчей.
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