Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко: после появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому

Гончаренко: после появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в последних матчах с участием «армейцев» в Российской Премьер-Лиге.

«После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому. Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было», — сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в последних трёх турах на выезде ЦСКА встречался с «Зенитом» (1:1), «Сочи» (2:3) и «Краснодаром» (1:1).

ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 19 матчей.

Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019