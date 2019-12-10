Вальверде: матч с «Интером» — это важное испытание для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
«Это важное испытание для нашей команды. Да, мы уже вышли в плей-офф. Но наша задача не меняется — мы хотим побеждать.
Полагаю, «Интер» будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы. На «Камп Ноу» соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой.
Мы начали побеждать. Учитывая это, а также грядущие матчи, я принял решение дать Лионелю Месси отдохнуть. В прошлом году мы провели тут отличный поединок, хотя тоже играли без Месси», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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