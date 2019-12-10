Конте: «Интер» постарается доставить проблемы «Барселоне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Гордимся тем, что в последнем туре группового этапа будем бороться за место в следующем раунде. Команда провела немало игр и за прошедшее время, как мне кажется, добилась заметного прогресса. Мы хорошо смотрелись против «Барселоны» в первом матче, когда каталонцы победили только из-за превосходства в классе в каких-то отдельных моментах.
У нас есть потери из-за травм, так что по сравнению с первым матчем мне предстоит внести в состав некоторые изменения. Подготовлю команду так, чтобы мы воспользовались своими козырями и одновременно минимизировали влияние сильных качеств соперника. Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой «Барселоны», но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.
Матч «Интер» — «Барселона» состоится сегодня, 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.
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