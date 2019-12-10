Холанд: матч с «Ливерпулем» — самый важный в моей карьере

Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Терять нам нечего. Мы можем выйти на поле с улыбкой на лице и получить удовольствие от игры. Это самый важный матч в моей карьере. Честно говоря, это чертовски приятно. Я живу в мечте. Именно о подобных играх ты грезишь. Я готов насладиться моментом.

Я сконцентрирован на своей работе — на игре в футбол. Стараюсь получать удовольствие от ежедневной работы, поддерживать хорошее настроение и наслаждаться моментом. Сейчас все мои мысли связаны с «Зальцбургом». Каждый день я получаю удовольствие от футбола», — приводит слова Холанда пресс-служба УЕФА.

Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В Лиге чемпионов на счету форварда 8 голов в 5 встречах.