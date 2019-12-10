Клопп: Холанд — не единственный хороший игрок в составе «Зальцбурга»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

«Зальцбург» мне очень понравился. Нам же нужно доказать, что мы заслуживаем участия в плей-офф. Если хозяева выиграют, то они заслуженно выйдут в 1/8 финала. Если мы выйдем из группы, то это тоже будет заслуженно. Я не нервничаю, но напряжение, конечно, есть. Впрочем, это особое напряжение. Я участвовал во многих важных матчах, какие-то из них проиграл, но в последнее время дела идут получше.

Холанду всего 19 лет, но это шикарный нападающий. Как с ним справиться? Постараться лишить его мяча. Это действительно невероятно талантливый парень. Как и против лучших форвардов мира, надо стараться оставить его на голодном пайке. Но это не единственный хороший игрок в составе «Зальцбурга», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.