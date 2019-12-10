Владелец «Лейрии»: сейчас «Бенфика» на ходу, но шансы у «Зенита» чуть выше

Владелец «Лейрии» Александр Толстиков поделился мнением о матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». Встреча состоится во вторник, 10 декабря, и начнётся в 23:00 мск.

«Безусловно, «Бенфика» прибавила с момента прошлой встречи с «Зенитом». У неё очень молодая команда, которая с каждой игрой выглядит сильнее. Судя по последним матчам в чемпионате Португалии, сейчас её футболисты на ходу. Хотя и «Зенит» находится в отличной форме. С учётом сложности ситуации в турнирной таблице и определённой нервозности, думаю, что шансы у питерцев чуть выше. За счёт своего опыта сине-бело-голубые должны быть более хладнокровны. А молодые ребята из «Бенфики» могут и не справиться с давлением. Но всё будет зависеть от того, какой план на игру выберут тренеры команд. Мне кажется, у «Зенита» будет больше возможностей победить, играя длинными передачами, забросами на Дзюбу и Азмуна, нежели комбинационным футболом», — цитируют Толстикова «Известия».