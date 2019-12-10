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В Англии матч между детскими командами завершился массовой дракой

В Англии матч между детскими командами завершился массовой дракой
Футбол / Англия 0

В Англии матч с участием детских команд «Сент Джозеф» и «Виксамс Уондерерс» завершился массовой дракой, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, встреча состоялась в минувшую субботу в Бедфорде. Участие в потасовке приняло порядка 20 человек, включая самих футболистов и зрителей. 14-летнему игроку команды «Сент Джозеф» в драке разбили лицо.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Мартина Пауэлла.

«В субботу около 12 часов дня мы получили сообщение о беспорядках на футбольном матче. Предположительно, в потасовке принимало участие от 15 до 20 человек. Среди них были игроки и зрители. Когда полиция прибыла на место происшествия, конфликт уже был исчерпан. Мы находимся в контакте с Бедфордширской футбольной ассоциацией по этому инциденту», — прокомментировал инцидент представитель правоохранительных органов Энди Саутам.

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