В Англии матч между детскими командами завершился массовой дракой

В Англии матч с участием детских команд «Сент Джозеф» и «Виксамс Уондерерс» завершился массовой дракой, сообщает The Sun.
Согласно информации источника, встреча состоялась в минувшую субботу в Бедфорде. Участие в потасовке приняло порядка 20 человек, включая самих футболистов и зрителей. 14-летнему игроку команды «Сент Джозеф» в драке разбили лицо.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Мартина Пауэлла.
«В субботу около 12 часов дня мы получили сообщение о беспорядках на футбольном матче. Предположительно, в потасовке принимало участие от 15 до 20 человек. Среди них были игроки и зрители. Когда полиция прибыла на место происшествия, конфликт уже был исчерпан. Мы находимся в контакте с Бедфордширской футбольной ассоциацией по этому инциденту», — прокомментировал инцидент представитель правоохранительных органов Энди Саутам.
- 10 декабря 2019
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:07
-
09:50
-
09:43
-
09:23
-
09:22
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
07:57
-
07:44
-
07:28
-
04:45
-
04:24
-
03:30
-
03:13
-
02:51
-
02:08
-
01:30
-
00:57
-
00:54
-
00:47
-
00:47
-
00:44
-
00:29
-
00:23
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
23:53
-
23:32
-
23:30
-
23:10
-
22:56