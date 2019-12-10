Рамос: было бы лучше, если бы Месси и Роналду вручался отдельный «Золотой мяч»
Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что для капитана «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду нужно было сделать отдельный «Золотой мяч».
«Можно было бы сделать „Золотой мяч“, который бы вручался только Криштиану и Месси в зависимости от их результатов… А ещё один „Золотой мяч“ вручать остальным. В конце концов, это было бы лучше для футбола», — приводит слова Рамоса Marca со ссылкой на TUDN.
Месси и Роналду являются рекордсменами по количеству выигранных «Золотых мячей». Для аргентинца полученная в этом году награда лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football стала уже 6-й. У португальского нападающего «Ювентуса» пять «Золотых мячей».
Месси представил болельщикам «Барселоны» свой шестой «Золотой мяч»
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