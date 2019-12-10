Ибрагимович может перейти в «Наполи»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
Как утверждает источник, итальянский клуб может предложить шведскому нападающему контракт на полтора года. В течение следующей недели руководство команды и представители игрока должны определиться с возможностью осуществления такого трансфера. Также неаполитанцы рассматривают полузащитника «Милана» Франка Кессье и хавбека «Арсенала» Лукаса Торрейру как игроков, способных усилить состав.
Ранее сообщалось, что на шведа также претендуют «Милан» и «Болонья». При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.
В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.
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