Ибрагимович может перейти в «Наполи»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

Как утверждает источник, итальянский клуб может предложить шведскому нападающему контракт на полтора года. В течение следующей недели руководство команды и представители игрока должны определиться с возможностью осуществления такого трансфера. Также неаполитанцы рассматривают полузащитника «Милана» Франка Кессье и хавбека «Арсенала» Лукаса Торрейру как игроков, способных усилить состав.

Ранее сообщалось, что на шведа также претендуют «Милан» и «Болонья». При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.



В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.