Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ибрагимович может перейти в «Наполи»

Ибрагимович может перейти в «Наполи»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

Как утверждает источник, итальянский клуб может предложить шведскому нападающему контракт на полтора года. В течение следующей недели руководство команды и представители игрока должны определиться с возможностью осуществления такого трансфера. Также неаполитанцы рассматривают полузащитника «Милана» Франка Кессье и хавбека «Арсенала» Лукаса Торрейру как игроков, способных усилить состав.

Ранее сообщалось, что на шведа также претендуют «Милан» и «Болонья». При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.

В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.

Райола: Ибрагимович необязательно продолжит карьеру в Италии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019