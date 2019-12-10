5 лучших голов 15-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 голов 15-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку эффектный удар нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, открывшего счёт в разгромной победе «горожан» над «Бёрнли» (1:4). Полузащитник Родриго Эрнандес также попал в пятёрку лучших голов тура, отметившийся дальним ударом в этом же матче.

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт забил победный гол в матче с бирмингемской «Астон Виллой» и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

Хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли эффектно переиграл защитников «Манчестер Юнайтед» и поразил ворота манкунианского клуба, но этот гол не смог помочь лондонской команде набрать очки в матче (1:2).

Замыкает список нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, принявший передачу через всё поле и поразивший ворота «Эвертона» (5:2).

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Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.