«ПСЖ» готов продать Неймара за € 180 млн

Руководство «ПСЖ» готово летом рассмотреть предложения по нападающему команды Неймару. Об этом сообщает Marca.

Уход бразильца не состоялся прошлым летом, так как «ПСЖ» посчитал предложение «Барселоны» недостаточным. Однако позиция игрока остаётся прежней — он намерен уйти из клуба. Французский клуб будет рассматривать предложения уже не в районе € 300 млн, как просили раньше, а в размере € 180 млн.

В случае получения достойного предложения Неймар сможет покинуть клуб в конце этого сезона, в отличие от нападающего Килиана Мбаппе, которого руководство французского хочет удержать и предложить новый контракт. Француз является самым желанным игроком в Европе, и главным претендентом на него является мадридский «Реал». Контракт француза заканчивается летом 2022 года.

Бразильский нападающий принял участие в восьми матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Неймар забил шесть голов и отметился одной результативной передачей.