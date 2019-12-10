Дмитрий Сычёв объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв объявил о завершении игровой карьеры. Об этом форвард написал в «Инстаграме».

«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всём. В последнее время это давалось мне уже не так легко.



Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался, за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было.

Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв», — написал Сычёв в своём «инстаграме».

Последним клубом в карьере Дмитрия Сычёва был армянский «Пюник». Не проведя ни одного матча за команду, 6 декабря нападающий разорвал контракт по согласию обеих сторон.