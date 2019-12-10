Янг объяснил, почему отказал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» и перешёл в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг рассказал, почему отказал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», сделав выбор в пользу «красных дьяволов»

«Мой агент позвонил мне и сказал: «Слушай, у тебя остался последний год по контракту в «Астон Вилле», и есть несколько команд, которые хотели бы приобрести тебя. Он сказал, что разговаривал с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Позже он сказал, что поступило предложение от «МЮ». И я ответил: «А когда я встречусь с сэром Алексом? Где подписывать?»

Мне больше никуда не хотелось идти. История клуба, игроки, которые были здесь и чего они добились, — это было именно то место, где я хотел быть. И потом я стал играть за самый большой клуб в мире! Как только мой агент сказал про «МЮ», мы даже не встречались с «Ливерпулем», — приводит слова Янга официальный сайт «Манчестер Юнайтед».