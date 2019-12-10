«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на Лигу чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бенфика» — «Зенит» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.05.
«В Москве вот так вот сыро, зима, а в Португалии 15 градусов тепла. Такая температура встречает «Зенит» в игре с «Бенфикой». Матч сложный с точки зрения запутанности исходов, но побеждает «Зенит» — всё. Это понимает Семак, вся команда, да и мы с вами тоже.
Матч с «Динамо» получился очень пёстрым на эмоции. Про футбол что уж тут говорить. «Зенит» доминировал 3:0, а во втором тайме уже все доигрывали, и понятно почему. Всё, что случилось с болельщиками, — это что-то невероятное. Разумеется, это влияет тоже. Правда, и матч с «Динамо» получился вот таким. А что с «Динамо»? Это уже вопросы к Кириллу Новикову.
У «Зенита» пять побед подряд. Хорошие и сухие виктории. «Бенфика» в шести подряд матчах имеет положительный результат. Из шести только два матча на ноль. С «Лейпцигом» на выезде была красивая игра — два забитых мяча, но и два пропущенных. Всё идёт к тому, что «Бенфика» сейчас в атаке хороша, «Зениту» нужно побеждать.
Как раз в такой ситуации коса и камень встретятся. Поэтому обе забьют и тотал матча больше. Примерно такой исход нас может ожидать, похожий на тот, который был в Петербурге в матче этих команд», — сказал Казанский.
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