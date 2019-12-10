Голкипер «Генка» стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов
Вратарь бельгийского «Генка» Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, сообщает «твиттер» Gracenote Live.
Бельгиец Вандевордт в возрасте 17 лет и 287 дней вышел в стартовом составе «Генка» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (в данный момент счёт 0:1, идёт 1-й тайм). Он превзошёл достижение соотечественника — вратаря «Бенфики» Миле Свилара, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 52 дней.
Вандевордт является воспитанником «Генка». Всего за клуб он провёл три матча во всех турнирах и пропустил четыре гола.
Матч «Наполи» — «Генк» проходит в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». «Наполи», набрав 9 очков, занимает второе место в группе Е. «Генк» (1) — на 4-м месте.
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