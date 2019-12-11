«Ростов» продлил контракты с восемью воспитанниками клубной академии

«Ростов» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с восемью воспитанниками клубной академии.

Новые соглашения подписали Руслан Безруков, Кристиан Вербицкий, Александр Гапечкин, Даниил Хромов, Кирилл Гирнык, Андрей Лангович, Павел Горелов и Никита Каштан.



Безруков, Вербицкий и Гапечкин уже выступают за «Ростов» в молодёжном первенстве.



«Символично, что такое событие происходит во Всемирный день футбола. Развитие академии — одна из приоритетных задач для нас, а недавняя победа в первенстве России среди игроков 2002 г.р., добытая в том числе вашими усилиями, показывает, что мы на правильном пути. Надеюсь, вы и дальше с гордостью будете носить футболку родного клуба», — обратился с речью к игрокам президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.