«Ростов» продлил контракты с восемью воспитанниками клубной академии

«Ростов» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с восемью воспитанниками клубной академии.
Новые соглашения подписали Руслан Безруков, Кристиан Вербицкий, Александр Гапечкин, Даниил Хромов, Кирилл Гирнык, Андрей Лангович, Павел Горелов и Никита Каштан.
Безруков, Вербицкий и Гапечкин уже выступают за «Ростов» в молодёжном первенстве.
«Символично, что такое событие происходит во Всемирный день футбола. Развитие академии — одна из приоритетных задач для нас, а недавняя победа в первенстве России среди игроков 2002 г.р., добытая в том числе вашими усилиями, показывает, что мы на правильном пути. Надеюсь, вы и дальше с гордостью будете носить футболку родного клуба», — обратился с речью к игрокам президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
- 11 декабря 2019
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 10 декабря 2019
-
23:56
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:44
-
22:22
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:29
-
21:22
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:40
-
20:19
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:49
-
19:36
-
19:27