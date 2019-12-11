Иванович: потенциал у «Зенита» выше, чем четвёртое место в группе

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).
«Первый тайм у нас получился, но уже три или четыре раза в Лиге чемпионов проводим два разных тайма. Нам есть над чем работать и нам нужно продолжать это делать. Потенциал у нашей команды выше, чем четвёртое место в группе. Это наш первый год в Лиге чемпионов и нам нужно больше опыта и таких игр. Мелочи в такой игре все сходятся.
Есть разные причины почему мы так проводим вторые таймы. В прошлых матчах мы не научились как надо контролировать игру. Повторюсь, в первом тайме у нас был контроль игры, а во втором — потеряли. Так было и в Лионе и в Лейпциге. На выезде в Лиге чемпионов мы должны набираться опыта, чтобы забирать очки и надеяться на что-то.
«Зенит» должен поставить себе такие задачи, что при любом раскладе и в любом году, — выигрывать чемпионат России. Но сегодня у нас каждому игроку очень тяжело внутри, после такого расклада тяжело найти слова. Мы будем переживать, но я уверен, что исходя из этого команда вырастет и покажет лучший футбол», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 11 декабря 2019
-
03:15
-
03:00
-
02:30
-
02:18
-
02:15
-
02:08
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:36
-
01:31
-
01:20
-
01:11
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 10 декабря 2019
-
23:56
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:44
-
22:22
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:48