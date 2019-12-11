Иванович: потенциал у «Зенита» выше, чем четвёртое место в группе

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).

«Первый тайм у нас получился, но уже три или четыре раза в Лиге чемпионов проводим два разных тайма. Нам есть над чем работать и нам нужно продолжать это делать. Потенциал у нашей команды выше, чем четвёртое место в группе. Это наш первый год в Лиге чемпионов и нам нужно больше опыта и таких игр. Мелочи в такой игре все сходятся.

Есть разные причины почему мы так проводим вторые таймы. В прошлых матчах мы не научились как надо контролировать игру. Повторюсь, в первом тайме у нас был контроль игры, а во втором — потеряли. Так было и в Лионе и в Лейпциге. На выезде в Лиге чемпионов мы должны набираться опыта, чтобы забирать очки и надеяться на что-то.

«Зенит» должен поставить себе такие задачи, что при любом раскладе и в любом году, — выигрывать чемпионат России. Но сегодня у нас каждому игроку очень тяжело внутри, после такого расклада тяжело найти слова. Мы будем переживать, но я уверен, что исходя из этого команда вырастет и покажет лучший футбол», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.