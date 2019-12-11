Вальверде: мы чувствуем себя обязанными выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1).
«У нас много эмоций, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу, и мои подопечные, многие из которых в той или иной степени впервые играли на таком уровне, продемонстрировали свою способность конкурировать в этом турнире.
У Карлеса Переса есть голевое чутье, Фати — тоже прирожденный бомбардир. Хотя у него были небольшие болевые ощущения, мы хотели дать ему немного игрового времени. Мы очень рады, что парень из «Барсы» стал самым молодым бомбардиром в этом турнире.
Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились и здесь», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.
- 11 декабря 2019
-
05:00
-
04:43
-
04:15
-
04:00
-
03:50
-
03:15
-
03:00
-
02:30
-
02:18
-
02:15
-
02:08
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:36
-
01:31
-
01:20
-
01:11
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 10 декабря 2019
-
23:56
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:44