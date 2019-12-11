Вальверде: мы чувствуем себя обязанными выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1).

«У нас много эмоций, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу, и мои подопечные, многие из которых в той или иной степени впервые играли на таком уровне, продемонстрировали свою способность конкурировать в этом турнире.

У Карлеса Переса есть голевое чутье, Фати — тоже прирожденный бомбардир. Хотя у него были небольшие болевые ощущения, мы хотели дать ему немного игрового времени. Мы очень рады, что парень из «Барсы» стал самым молодым бомбардиром в этом турнире.

Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились и здесь», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.