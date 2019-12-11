5 лучших сейвов 16-го тура Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 16-го тура английской Премьер-лиги.
Пятёрку лучших сейвов открывает вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, спасший свои ворота после удара вингера «Эвертона» с близкого расстояния (1:3).
Голкипер «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта не побоялся выйти на нападающего «Уотфорда», который мог открыть счёт, и выбил мяч у него из-под ног.
Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не позволил полузащитнику «Манчестер Сити» отличиться в манчестерском дерби и забить эффектный гол под перекладину (2:1).
Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон продемонстрировал классную реакцию после удара нападающего «Норвича» (2:1).
Замыкает список сейв голкипера «Ньюкасла» Мартин Дубравка, который в очередной раз попал в этот список благодаря спасению в матче с «Саутгемптоном» (2:1).
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.
- 11 декабря 2019
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