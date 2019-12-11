«Арсенал» и «Эвертон» хотят назначить Анчелотти на пост главного тренера

Лондонский «Арсенал» и «Эвертон» заинтересованы в услугах бывшего главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, увольнение итальянца поспособствовало английским клубам действовать активней, чтобы заполучить главного тренера в свою команду. Дэвид Мойес по-прежнему может вернуться в «Эвертон» на одну из руководящих должностей, а Карло Анчелотти займёт место главного тренера. «Арсенал» также рассматривает кандидатуру 60-летнего специалиста, чтобы сменить Унаи Эмери.

Итальянский специалист возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо уже подписал предварительный контракт с неаполитанским клубом.