«Арсенал» и «Эвертон» хотят назначить Анчелотти на пост главного тренера

Лондонский «Арсенал» и «Эвертон» заинтересованы в услугах бывшего главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, увольнение итальянца поспособствовало английским клубам действовать активней, чтобы заполучить главного тренера в свою команду. Дэвид Мойес по-прежнему может вернуться в «Эвертон» на одну из руководящих должностей, а Карло Анчелотти займёт место главного тренера. «Арсенал» также рассматривает кандидатуру 60-летнего специалиста, чтобы сменить Унаи Эмери.
Итальянский специалист возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо уже подписал предварительный контракт с неаполитанским клубом.
- 11 декабря 2019
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