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Лэмпард: Анчелотти сможет найти работу в любом клубе топ-уровня

Лэмпард: Анчелотти сможет найти работу в любом клубе топ-уровня
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал увольнение Карло Анчелотти с поста главного тренера итальянского «Наполи».

«Я испытываю огромное уважение к Анчелотти, и мне очень жаль, что так произошло. Я видел его интервью до игры, и было видно, что в последнее время ему было очень тяжело в клубе, но он невероятно держал себя в руках. Я думаю, что он, конечно же, сможет найти работу в любом клубе топ-уровня. Это очевидно», — приводит слова Лэмпарда.

Итальянский специалист возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо уже подписал предварительный контракт с неаполитанским клубом.

«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера
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