Сульшер надеется, что Погба вернётся на поле в этом году

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба.
«Ещё слишком рано говорить. Я надеюсь, что он сыграет в этом году. Он очень упорно работает, чтобы вернуться в нужную форму, поэтому мы очень надеемся, что скоро он вернётся на поле, и сможем на него рассчитывать», — приводит слова Сульшера Evening Standart.
В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого места на пять очков. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с «Эвертоном». Встреча состоится 15 декабря на стадионе «Олд Траффорд».
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