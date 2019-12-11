Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер надеется, что Погба вернётся на поле в этом году

Сульшер надеется, что Погба вернётся на поле в этом году
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба.

«Ещё слишком рано говорить. Я надеюсь, что он сыграет в этом году. Он очень упорно работает, чтобы вернуться в нужную форму, поэтому мы очень надеемся, что скоро он вернётся на поле, и сможем на него рассчитывать», — приводит слова Сульшера Evening Standart.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого места на пять очков. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с «Эвертоном». Встреча состоится 15 декабря на стадионе «Олд Траффорд».

Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019