Рейс «Краснодара» в Испанию задержан из-за тумана

Делегация «Краснодара» не сумела вовремя вылететь в Испанию, где завтра, 12 декабря, команда должна сыграть с «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
«Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной. Команда не теряла времени в ожидании перелёта и провела тренировку на своей базе», — сообщается в официальном «твиттере» команды.
Напомним, «Краснодар» находится в шаге от вылета из Лиги Европы. Для выхода в 1/16 финала соревнований российской команде необходимо побеждать «Хетафе» в выездном матче. Перед шестым матчем группового этапа у команд по 9 очков, однако по дополнительным показателям испанский клуб опережает «быков».
Встречу, которая пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.
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