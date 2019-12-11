Рейс «Краснодара» в Испанию задержан из-за тумана

Делегация «Краснодара» не сумела вовремя вылететь в Испанию, где завтра, 12 декабря, команда должна сыграть с «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.



«Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной. Команда не теряла времени в ожидании перелёта и провела тренировку на своей базе», — сообщается в официальном «твиттере» команды.

Напомним, «Краснодар» находится в шаге от вылета из Лиги Европы. Для выхода в 1/16 финала соревнований российской команде необходимо побеждать «Хетафе» в выездном матче. Перед шестым матчем группового этапа у команд по 9 очков, однако по дополнительным показателям испанский клуб опережает «быков».



Встречу, которая пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.