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Черчесов: завести «инстаграм» меня уговаривали неделю

Черчесов: завести «инстаграм» меня уговаривали неделю
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к социальным сетям.

«Почему Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Мне тоже иногда приходят какие-то уведомления, и сразу думаешь подсознательно: «Выключите, надоело уже». В определённой степени это начинает раздражать. Если захочу, сам зайду и посмотрю.

Я вот свой «инстаграм» веду не сам, не слишком разбираюсь в этом. Но когда пошёл второй десяток фейковых страниц, решили её сделать — неделю меня уговаривали. Теперь люди знают: этот аккаунт официальный. Согласовывают ли со мной посты? Иногда да. Но в основном доверяю своим сотрудникам», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.

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