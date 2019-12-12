Черчесов: ещё в «Спартаке» рекомендовали Дзюбе чаще ходить в спортзал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал физическую форму капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.



«Удивил ли Дзюба тем, как сложилась его карьера? Меня он не удивил. Мы своих футболистов оцениваем, и, когда он был в «Спартаке», наш тренер по физподготовке рекомендовал ему чаще бывать в спортзале. Потому что махину в 196 см могут разогнать только мышцы. Не скажу, что он любил туда ходить. Просто можно ходить в зал для пляжа, а можно с определённой программой, которая даёт эффект.Теперь, видите, от него не только отскакивают соперники, но он и сам может разогнаться так, что не догонишь», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.