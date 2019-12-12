Черчесов: отъезд Миранчуков за рубеж стал бы плюсом для сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер игроков «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков в один из европейских клубов.
«Во-первых, это дело клуба и футболистов. Но взгляд со стороны: это стало бы плюсом для сборной. Потянул бы Алексей «Ювентус»? Он футболист хорошего уровня. Просто тут тот самый случай, когда, видимо, определённая планка достигнута и нужно делать следующий шаг.
Оценивая футболистов, мы смотрим не только на голы, а на всю игру, где нужно перекрывать зоны, сохранять мячи, выполнять соответствующий объём работы. Если вратарь отобьёт пенальти на 5-й минуте, то остальные 85 может ничего не делать? Вот и с полевыми футболистами так же, на одни их результативные действия смотреть нельзя. Есть голы, а есть нюансы.
И Алексею, и Антону на сборах подсказываем какие-то вещи, они знают, что я имею в виду. Есть вещи, на которые нужно обратить внимание. В топ-матчах нужно подходить к каким-то вещам стабильно, а не от случая к случаю. Например, ты не имеешь права при выходе из обороны в атаку на ровном месте терять мяч. Просто не имеешь! Ни в одном топ-клубе или топ-сборной это непозволительно. Потеря мяча нашей сборной в центре поля с Бельгией привела к голевой атаке соперника, и счёт стал 0:1. Такой команде, как Бельгия, это оказалось на руку.
Понятно, что они взрослеют. Но буквально оценивать того же Алексея сейчас не будем, потому что разговоры и слухи о «Ювентусе» на него тоже не могут не действовать. Всё это закончится, он перейдёт (или не перейдёт – это тоже решение) и сможет полностью сконцентрироваться. Тогда стартуем заново. Способности есть, но на уровне сборной они пока нереализованы. И это вопрос не только к игроку, но и ко мне тоже», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.
- 12 декабря 2019
-
13:13
-
12:58
-
12:52
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
10:53
-
10:53
-
10:32
-
10:14
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:27
-
09:27
-
09:07
-
09:00
-
07:57
-
07:27
-
07:15
-
04:40
-
03:36