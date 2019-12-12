Черчесов рассказал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает нужным обсуждать с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым его возможное возвращение в национальную команду. Международную карьеру 33-летний футболист завершил 1 октября 2018 года.
«Я встречался с Игорем после чемпионата мира два раза. Он сказал, что у него имеется соответствующее желание (завершить выступление за сборную. – Прим. «Чемпионата»). Более эту тему мы не затрагивали. Виделись с ним 22 августа на открытии его турнира в Бронницах, но вообще не говорили по поводу сборной. Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга. У нас очень хорошие доверительные отношения, он такой же футболист, как и все. Если принял решение по той или иной причине остановить историю со сборной, это его право.
Я бы не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Игнашевича перед ЧМ. Дело в том, что с Сергеем я никогда до чемпионата мира не работал как с игроком. А с Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намёками разговаривать. Убеждён, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет.
Он взрослый человек. Формулировка «уговаривать» — она ему самому не понравится. Дайте ему время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.
- 12 декабря 2019
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