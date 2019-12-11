Вильена: нравится играть в РПЛ, здесь высокая конкуренция и сильные клубы

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» отметил высокий уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге.



«Мне нравится играть в Российской Премьер-Лиги. В чемпионате России высокая конкуренция и много сильных клубов. Думаю, в последних матчах чемпионата у „Краснодара“ всё получилось. Всегда можно быть ещё лучше, но, думаю, текущее второе место в турнирной таблице — хороший результат. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем играть ещё лучше. Мне хорошо в „Краснодаре“, клуб для меня — как семья. Меня тепло приняли здесь, и я счастлив в „Краснодаре“, — приводит слова игрока Fox Sports.

Матч «Хетафе» — «Краснодар» состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.