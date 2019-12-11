Президент «Наполи»: у меня никогда не было разногласий с Анчелотти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал увольнение Карло Анчелотти с поста главного тренера неаполитанцев. Напомним, сегодня наставником «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо.
«Правильно будет поблагодарить Анчелотти. Мы с ним по-прежнему остаёмся друзьями. У меня никогда не было разногласий и ссор с Карло. Мне жаль, что всё случилось вот так. Но даже муж с женой после развода часто сохраняют хорошие отношения.
Нам снился сон, но внезапно мы проснулись. Я защитил Анчелотти и сказал, что для всех было бы лучше, если бы каждый шёл своим путём», — приводит слова Де Лаурентиса официальный сайт «Наполи».
«Наполи», имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб, набрав в 6 турах 12 очков, вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места.
- 11 декабря 2019
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