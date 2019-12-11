Гаттузо: мне не нужно обсуждать имиджевые права — я уродливый и бородатый
Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал, почему решил возглавить неаполитанскую команду. Напомним, ранее пост наставника неаполитанцев покинул итальянский специалист Карло Анчелотти.
«Выбрал „Наполи“, потому что это большой клуб, с великолепным президентом, отличными футболистами и сотрудниками. Сделать выбор было легко, я сразу согласился.
Мы очень мало говорили о деньгах. Может быть, мне не нужно много обсуждать имиджевые права, потому что я уродливый, бородатый и уже наполовину седой», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
«Наполи», имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.
Гаттузо: Анчелотти мне как отец. Он выиграл всё, а мне ещё многое надо доказать
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