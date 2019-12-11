Хохлов: слухи об уходе Алексея Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию об интересе туринского «Ювентуса» к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Миранчуку.



«Слухи об уходе Алексея Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными. Осенью он ничего особенного не сделал, а оба гола в ворота туринцев не выглядели чем-то из ряда вон. Странно думать, что европейские клубы топ-уровня будут интересоваться футболистом, который никак не выделяется», — приводит слова Хохлова «RT на русском».



Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Миранчука проявляли «Ювентус» и римский «Лацио». По информации итальянских СМИ, «Милан» отказался от приобретения 24-летнего российского футболиста.

Рибалта: спортивный директор «Ювентуса» спрашивал меня об Алексее Миранчуке