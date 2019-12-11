«Аталанта» разгромила «Шахтёр» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Аталанта» разгромила донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый тайм матча завершился без забитых мячей. После перерыва «Аталанте» удалось выйти вперёд на 66-й минуте, гол на счету Тимоти Кастаня. На 80-й минуте Марио Пашалич переправил мяч в ворота Андрея Пятова после подачи углового в исполнении Руслана Малиновского. Между двумя забитыми мячами «Шахтёр» остался в меньшинстве — за повторное предупреждение с поля был удалён защитник украинского чемпиона Додо. Точку в матче на 90+4-й минуте поставил Робин Гозенс.
«Аталанта», набрав 7 очков, заняла 2-е место в группе C. С первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов вышел «Манчестер Сити» (14). «Шахтёр» (6) занял 3-е место, загребское «Динамо» (4) — 4-е.
- 11 декабря 2019
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