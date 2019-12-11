Коченков отразил пенальти на первой минуте матча с «Атлетико»

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков отразил пенальти в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Уже на первой минуте встречи в штрафную «железнодорожников» прошла проникающая передача, где вратарь гостей бросился в ноги и сбил Жоау Фелиша. Киран Триппьер с 11-метровой отметки пробил сильно в угол, но Антон угадал и рукой перевёл мяч в штангу.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои, его ассистенты — Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.

«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».