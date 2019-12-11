Коченков отразил пенальти на первой минуте матча с «Атлетико»
Голкипер «Локомотива» Антон Коченков отразил пенальти в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Уже на первой минуте встречи в штрафную «железнодорожников» прошла проникающая передача, где вратарь гостей бросился в ноги и сбил Жоау Фелиша. Киран Триппьер с 11-метровой отметки пробил сильно в угол, но Антон угадал и рукой перевёл мяч в штангу.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои, его ассистенты — Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.
«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».
«Атлетико» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Читайте также
- 11 декабря 2019
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:51
-
22:48
-
22:37
-
22:13
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:35
-
21:22
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:50
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:32
-
19:32
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
18:55
-
18:47
Партнерский контент