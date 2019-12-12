Роналду – о Лиге чемпионов: это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после гостевой победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (0:2).

«Что ж, позади очередной вечер Лиги чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное — это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола.

Мы прошли групповой этап без единого поражения и выиграли группу, так что рады своему достижению и с уверенностью смотрим в будущее.

Матчи плей-офф будут трудными. Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьёвка будет непростой. Давайте подождём и посмотрим, кто нам достанется» — цитирует слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, туринский «Ювентус» (16) досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе D. Леверкузенский «Байер» (6) занял 3-е место и выступит в Лиге Европы. Соперниками команд по группе D являются «Атлетико» (10) и московский «Локомотив» (3).