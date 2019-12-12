Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Байер» в матче Лиги чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Автором первого гола встречи стал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отправил мяч в ворота «Байера» на 75-й минуте встречи. В роли ассистента в данном эпизоде выступил аргентинский форвард туринцев Пауло Дибала. Второй гол забил Гонсало Игуаин.
Напомним, туринский «Ювентус» (16) досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе D. Леверкузенский «Байер» (6) занял 3-е место и выступит в Лиге Европы. Соперниками команд по группе D являются «Атлетико» (10) и московский «Локомотив» (3).
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