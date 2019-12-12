Шунин: моя цель — попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о желании стать чемпионом страны с клубом и поделился своими карьерными целями.
«У меня нет мечты – есть цели. Одна из них – попасть в клуб Яшина, отыграть 100 игр на ноль (осталось 23). Тогда, думаю, в какой-то степени моя карьера удастся. Хочется подняться ближе к нашим легендарным ветеранам, которые сыграли больше всего игр за «Динамо» — это Яшин, Маховиков и Новиков. Время и здоровье есть.
Играть в клубе, в котором всю карьеру провёл Лев Яшин, – это ответственность. Хочется держать уровень, выручать команду и реже ошибаться. Лет в 19-20, когда начинал играть за основу, один болельщик в возрасте подарил старую книжку про вратарей с автографом Яшина: сказал, что ему приятно мне её передать. Она совсем тоненькая, я прочитал, сейчас хранится дома у родителей.
Ещё хочу играть за сборную. И выиграть трофей. Хочется стать чемпионом, сыграть в Лиге чемпионов — очень хочется сделать все это со своим клубом. Вижу, как болельщики нервничают и ждут этого. Думаю, они были бы самыми счастливыми людьми», — приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо».
- 12 декабря 2019
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